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В Украине до конца войны курс гривни к доллару будет заморожен – НБУ
До конца войны Национальный банк Украины (НБУ) будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн за доллар США.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в эфире национального телемарафона.
По его словам, сейчас этот курс планируется фиксировать как минимум до окончания военного положения.
"А дальше, после нашей победы, мы будем постепенно возвращаться в привычный режим плавающего обменного курса, постепенно снимать административное ограничение, сокращать свое участие на рынке", – рассказал Николайчук.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом в НБУ обещают, что переход обновления стандартной работы и валютной политики будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений.
Как сообщалось ранее, с 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс гривни и запретил продажу валютной наличности населению.
Курс гривни был зафиксирован на уровне 29,25 грн за доллар, а снятие наличных ограничивалось 100 тысяч грн в день.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.
После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.
В связи с этим, в этот же день Верховная Рада объявила военное положение.