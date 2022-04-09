В Украине до конца войны курс гривни к доллару будет заморожен – НБУ

До конца войны Национальный банк Украины (НБУ) будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн за доллар США.

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Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в эфире национального телемарафона.

По его словам, сейчас этот курс планируется фиксировать как минимум до окончания военного положения.

"А дальше, после нашей победы, мы будем постепенно возвращаться в привычный режим плавающего обменного курса, постепенно снимать административное ограничение, сокращать свое участие на рынке", – рассказал Николайчук.

При этом в НБУ обещают, что переход обновления стандартной работы и валютной политики будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений.

Как сообщалось ранее, с 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс гривни и запретил продажу валютной наличности населению.

Курс гривни был зафиксирован на уровне 29,25 грн за доллар, а снятие наличных ограничивалось 100 тысяч грн в день.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим, в этот же день Верховная Рада объявила военное положение.