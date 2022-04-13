НБУ вдруге викупив військові держоблігації на 20 млрд грн

12 квітня правління Національного банку України (НБУ) вирішило вдруге викупити військові облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) уряду на суму 20 млрд грн.

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Як повідомляє пресслужба регулятора, на 13 квітня портфель військових ОВДП у власності Нацбанку становить 40 млрд грн. У НБУ зазначають, що Національний банк фінансуватиме лише критичні витрати уряду в обмежених обсягах та у прозорий спосіб.

"Такий підхід дозволить мінімізувати ризики розбалансування інфляційних очікувань, високої інфляції та порушення макрофінансової стабільності. Крім того, це сприятиме швидшому поверненню функціонування економіки та фінансових ринків до ринкових засад, а також не створюватиме загрози процесу євроінтеграції України та співпраці з міжнародними фінансами", — наголосили в НБУ.

Підтримка з боку Національного банку, як і раніше, не є основним джерелом фінансування витрат уряду.

Зокрема, незважаючи на військові дії, українські підприємства поступово відновлюють свою діяльність та продовжують сплачувати податки, а громадяни перераховують значні суми на підтримку армії.

Окрім цього, Україна також отримує важливу фінансову, військову та гуманітарну підтримку міжнародних партнерів.

"Доцільність подальших операцій з фінансування критичних витрат уряду через купівлю ОВДП визначатиметься окремими рішеннями Національного банку. По міру нормалізації функціонування економіки та фінансової системи України, НБУ у мінімально достатні терміни відновить традиційний формат інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом та забороною фінансування держбюджету", — заявили в НБУ.

У Нацбанку нагадали, що 8 березня правління НБУ ухвалило рішення викупити військові облігації уряду на суму 20 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що 25 лютого Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) "Військові облігації".

Усього Кабінет міністрів планує випустити військові держоблігації обсягом до 400 млрд грн.

Купівля Національним банком військових ОВДП здійснюється шляхом укладання договору між НБУ та Міністерством фінансів та не включається до результатів аукціонів із продажу цих цінних паперів, що проводяться щотижня.