НБУ второй раз выкупил военные гособлигации на 20 млрд грн

12 апреля правление Национального банка Украины (НБУ) решило во второй раз выкупить военные облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) правительства на сумму 20 млрд грн.

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Как сообщает пресс-служба регулятора, на 13 апреля портфель военных ОВГЗ в собственности Нацбанка составляет 40 млрд грн. В НБУ отмечают, что Национальный банк будет финансировать только критические расходы правительства в ограниченных объемах и прозрачным способом.

"Такой подход позволит минимизировать риски разбалансирования инфляционных ожиданий, высокой инфляции и нарушения макрофинансовой стабильности. Кроме того, это будет способствовать более быстрому возвращению функционирования экономики и финансовых рынков к рыночным устоям, а также не будет создавать угрозу процессу евроинтеграции Украины и сотрудничества с международными финансовыми донорами", – подчеркнули в НБУ.

Поддержка со стороны Национального банка по-прежнему не является основным источником финансирования расходов правительства.

В частности, несмотря на военные действия, украинские предприятия постепенно возобновляют свою деятельность и продолжают платить налоги, а граждане перечисляют значительные суммы в поддержку армии.

Кроме этого, Украина также получает важную финансовую, военную и гуманитарную поддержку международных партнеров.

"Целесообразность дальнейших операций по финансированию критических расходов правительства через покупку ОВГЗ будет определяться отдельными решениями Национального банка. По мере нормализации функционирования экономики и финансовой системы Украины, НБУ в минимально достаточные сроки восстановит традиционный формат инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом и запретом финансирования государственного бюджета", – заявили в НБУ.

В Нацбанке напомнили, что 8 марта правление НБУ приняло решение выкупить военные облигации правительства на сумму 20 млрд грн.

Ранее сообщалось, что 25 февраля Кабинет министров Украины принял постановление "О выпуске облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) "Военные облигации".

Кабмин планирует выпустить ОВГЗ в объеме до 400 млрд грн. Покупка Национальным банком военных ОВГЗ осуществляется путем заключения договора между НБУ и Министерством финансов и не включается в результаты аукционов по продаже этих ценных бумаг, которые проводятся еженедельно.