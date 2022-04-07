Военные ОВГЗ: как уберечь деньги от инфляции, вложив их в оборону Украины

Сразу после начала войны украинцы (как бизнес, так и физлица) получили дополнительную возможность не только помочь армии деньгами, но и инвестировать свои сбережения – Минфин выпустил военные облигации (ОВГЗ). Сегодня вопрос инвестиций стоит особенно остро в силу того, что из-за войны сохраняется риск девальвации и инфляции. Delo.ua выяснило, как гражданам инвестировать в военные ОВГЗ и насколько эти бумаги способны защитить накопления.

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Гривня будет дешеветь, а товары дорожать. Согласно данным Национального банка, только в феврале этого года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 10,7% (с 10% в январе). Гражданам предлагают вкладываться в военные облигации с доходностью в 10% (шестимесячные ценные бумаги) и 11% (облигации с возвратом средств за 1 или 1,3 года).

Для сравнения, Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, UIRD) на 6 апреля составил 8,33% годовых в гривне, 0,78% в долларах США и 0,24% в евро.

По всей видимости, на высокую доходность рассчитывать не приходится. Речь, скорее, о хеджировании рисков обесценивания национальной валюты. Но учтем, что общество готово просто жертвовать свое состояние на оборону страны. Всего со дня открытия Нацбанком спецсчета для помощи армии на него было перечислено около 14,7 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 4,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте. Новый инструмент дает возможности, превышающие ожидания граждан. По состоянию на 7 апреля 2022 года остаток средств на спецсчете составляет почти 15 млн грн. На нужды военных НБУ уже перечислил почти 14,7 млрд грн

Инвестировать сейчас можно не только в гривневые военные ОВГЗ, но и в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, правда, там ставки будут меньше. К примеру, 5 апреля Минфин продал военных облигаций в евро на € 143 млн (бумаги на 8 месяцев) со ставкой 2,5%. А 15 марта годовых облигаций в долларе на $12 млн со ставкой 3,7%. Валюта государству крайне необходима, в том числе и для импорта критически важных товаров.

Еще одна выгода состоит в том, что возврат вложенных средств вместе с процентами гарантируется государством в полном объеме. К тому же доход по ОВГЗ не облагается налогом. Все деньги, полученные Минфином от продажи этих ценных бумаг, идут на обеспечение неотложных оборонных и социальных нужд государства. Министерство каждый вторник проводит для этого специальные аукционы, во время которых банки и брокеры покупают ценные бумаги для клиентов.

С начала войны Минфин провел 8 аукционов по размещению военных ОВГЗ, позаимствовав в госбюджет 30 млрд грн и уже упомянутые € 143 млн и $12 млн. Крупнейший портфель облигаций сконцентрирован среди банков-первичных дилеров.

На сегодняшний день собственниками военных ОВГЗ стали более 4 тысяч граждан и представителей украинского бизнеса. Сейчас в Минфине работают над устранением некоторых препятствий, возникающих для иностранных граждан.

Как приобрести и продать военные облигации

Купить военные ОВГЗ могут как юрлица, простые украинцы, так и иностранные инвесторы. К тому же можно приобрести даже одну облигацию на 1 тыс. грн. Проверить сделку можно очень просто через мобильные приложения или обратившись к банкам-первичным дилерам или брокерам. Но важно помнить, что все они работают с разными объемами инвестиций.

Если инвестиции скромные (от 1 тыс. грн), то здесь следует обращаться в следующие учреждения:

Укргазбанк;

Укрэксимбанк;

Альфа-банк;

ПУМБ;

Банк Южный;

Dragon Capital;

ICU;

УНИВЕР;

BTC Broker.

Если же инвестор решил вкладывать крупные средства, то обращаться нужно, скажем, в ПриватБанк (такая функция есть у "Приват 24" в разделе "Инвестиции"), поскольку он работает только с инвестициями более 100 тыс. грн. А Ощадбанк работает с теми, чьи инвестиции превышают 50 тыс. грн. Ознакомиться с условиями следует в каждом отдельном случае.

Интересный факт. На сегодняшний день на государственный ПриватБанк, продающий военные облигации клиентам с большим порогом входа, приходится 40% сделок. Как говорит в комментарии Delo. ua пресс-секретарь банка Олег Серга, тот минимум в 100 тыс. грн – это отнюдь не свидетельство, что "Приват" обслуживает только компании, оперирующие крупными средствами.

Вторичный рынок работает

В случае же, если инвестор захочет перепродать облигации до срока их погашения, такая возможность у него есть. На сегодняшний день брокеры и банки на первичном рынке не зарабатывают ничего, но на вторичном – да. В то же время постоянными темпами растет объем торгов на вторичном рынке – на прошлой неделе он вырос до 7 млрд грн.

Приведем пример: инвестор приобрел через ПриватБанк шестимесячные облигации в гривне на 200 тыс. грн под 10%. За полгода инвестор должен получить 220 тыс. грн. Но через три месяца (на экваторе срока) возникла необходимость продать бумаги и вернуть деньги. Как правило, продать эти бумаги можно тем, у кого они были куплены – маркетмейкерам. Но в таком случае инвестор получит не 210 тысяч гривен, а 204 тысячи гривен.

Условные 6 тыс. грн станут заработком компании-брокера или банков-дилеров.