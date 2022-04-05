Военные облигации позволили Минфину увеличить привлечение средств в госбюджет почти на 70%

Во вторник, 5 апреля, Минфин привлек в госбюджет через продажи на аукционе (Bloomberg) военных облигаций на 5,577 млрд грн в эквиваленте, сообщила пресс-служба министерства. Продавали бумаги следующих видов:

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гривневые на 6 месяцев со ставкой в 10%, ссудив 740 млн грн;

гривневые на 1,3 года: ставка 11% – на 223 млн грн;

в евро на 12 месяцев под 2,5%, пополнив бюджет на €143 млн.

Для сравнения, неделю назад Минфин на аукционе предлагал военные облигации только в гривне, привлекая в госбюджет ощутимо меньше – 3,332 млрд грн. Другими словами, прирост на этой неделе привлеченных средств составил 67%. В прошлый же вторник распродали следующие облигации:

гривневые на 6 месяцев при ставке в 10%, пополнив бюджет на 675 млн грн;

гривневые на 1,3 года со ставкой 11%, ссудив 2,656 млрд грн.

Напомним, что еще 23 марта государственный Ощадбанк как первичный дилер начал предоставлять клиентам сервис приобретения военных облигаций внутреннего госзайма. Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица.