- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
Военные облигации позволили Минфину увеличить привлечение средств в госбюджет почти на 70%
Во вторник, 5 апреля, Минфин привлек в госбюджет через продажи на аукционе (Bloomberg) военных облигаций на 5,577 млрд грн в эквиваленте, сообщила пресс-служба министерства. Продавали бумаги следующих видов:
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
- гривневые на 6 месяцев со ставкой в 10%, ссудив 740 млн грн;
- гривневые на 1,3 года: ставка 11% – на 223 млн грн;
- в евро на 12 месяцев под 2,5%, пополнив бюджет на €143 млн.
Для сравнения, неделю назад Минфин на аукционе предлагал военные облигации только в гривне, привлекая в госбюджет ощутимо меньше – 3,332 млрд грн. Другими словами, прирост на этой неделе привлеченных средств составил 67%. В прошлый же вторник распродали следующие облигации:
- гривневые на 6 месяцев при ставке в 10%, пополнив бюджет на 675 млн грн;
- гривневые на 1,3 года со ставкой 11%, ссудив 2,656 млрд грн.
Напомним, что еще 23 марта государственный Ощадбанк как первичный дилер начал предоставлять клиентам сервис приобретения военных облигаций внутреннего госзайма. Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица.