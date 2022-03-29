Украина выпустила новые военные ОВГЗ: на первом аукционе выручено 3,3 млрд гривен

Министерство финансов в ходе первичного размещения военных облигаций внутреннего государственного займа 29 марта привлекло в государственный бюджет 3,33 миллиарда гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

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В частности, осуществлено два новых выпуска ОВГЗ с погашением 2 ноября 2022 года (срок обращения 217 дней) и уровнем доходности 10% и с погашением 21 июня 2023 года (срок обращения 448 дней) и доходностью 11%. Первых было продано на сумму 675,3 миллиона гривен, а вторых — 2656,5 миллиона гривен.

Напомним, что ранее Минфин предлагал на четырех еженедельных аукционах подряд военные ОВГЗ с погашением 1 марта 2023 года и доходностью 11%. Всего их было размещено на 24,46 миллиарда гривен.

Кроме того, на этих четырех аукционах, проведенных после объявления военного положения, было привлечено 1,51 миллиарда гривен от доразмещения облигаций, выпущенных ранее.

Еще 11,9 миллиона долларов Минфин выручил от долларовых военных ОВГЗ 15 марта. Таким образом, всего от военных облигаций государство получило уже более 28,1 миллиарда гривен, а от размещения всех ОВГЗ с момента начала войны — 29,65 миллиарда.

Предусмотрено, что средства от военных облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Источник фото: ua.depositphotos.com