Минфин продал долларовых военных ОВГЗ на первом аукционе на $12 млн, от гривневых получил еще 5 млрд грн

Министерство финансов по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 15 марта привлекло в государственный бюджет 5,404 миллиарда гривен. Об этом свидетельствуют данные об итогах аукциона на сайте ведомства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности, от доразмещения гривневых военных облигаций с погашением 1 марта 2023 года и доходностью 11% было получено 4,85 миллиарда гривен.

Еще 205,7 миллиона гривен привлечено от продажи ОВГЗ с погашением 27 апреля 2022 года и установленной доходностью 10% (код UA4000221436).

Кроме того, в ходе первичного размещения долларовых военных облигаций привлечено 11,9 миллиона долларов (348,3 миллиона гривен по официальному курсу Национального банка Украины). Их срок обращения составляет 407 дней (дата погашения — 27 апреля 2023 года), доходность — 3,7%.

Напомним, что на аукционах 1 и 8 марта удалось продать невоенных ОВГЗ того же выпуска UA4000221436 на 20,7 миллиона и 125,8 миллиона гривен соответственно.

А вот от размещения военных облигаций 1 и 8 марта госбюджет получил соответственно 8,12 миллиарда и 6,61 миллиарда гривен. Таким образом, суммарно военные облигации принесли бюджету уже более 19,9 миллиарда гривен.

Средства от военных облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Отметим также, что недавно Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку упростила покупку украинских ОВГЗ иностранцами, разрешив в период действия военного положения открывать счета в ценных бумагах и заключать договоры на основании паспортных данных (для физлиц) или регистрационного номера в своей стране (для юрлиц).