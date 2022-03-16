НБУ перечислил силовым структурам 11,8 млрд грн пожертвований и просит еще

На специальном счете для помощи украинской армии, открытом Национальным банком Украины, на 16 марта осталось около 47 миллионов гривен. Почти 11,8 миллиарда гривен он уже перечислил на нужды силовых структур, в связи с чем просит о дальнейшей поддержке.

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Как говорится в сообщении регулятора, на нужды Национальной гвардии перечислено 950 млн гривен (26 февраля - 450 млн, 6 марта - 500 млн), на нужды полиции - 1650 млн гривен (28 февраля - 150 млн, 3 марта - 700 млн, 6 марта - 800 млн).

На нужды Министерства обороны отправлено 8220,3 млн гривен (в том числе 28 февраля 182,3 млн, 1 марта - 843 млн, 2 марта - 1999,3 млн, 4 марта - 920 млн, 5 марта – 341,2 млн, 7 марта – 1843 млн, 8 марта – 597,9 млн, 9 марта – 444,5 млн, 11 марта – 926,2 млн, 15 марта – 122,7 млн).

На нужды Государственной пограничной службы перечислено 980,2 млн гривен (в том числе 3 марта 420 млн, 11 марта – 300 млн, 12 марта – 106,2 млн, 14 марта – 154 млн).

Почти 3,4 миллиарда гривен в эквиваленте поступило на этот счет из-за границы в иностранной валюте (американские доллары, евро, британские фунты, канадские доллары, юани, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Польши, Швеции, Финляндии, Китая, Франции, Канады, Австралии и многих других стран мира).

В свою очередь остаток средств на счету Министерства социальной политики, который НБУ открыл 1 марта для гуманитарных целей, по состоянию на 16 марта 2022 составляет 267 млн ​​грн. Пока на профильные нужды с него ничего не перечислялось.

Отмечается, что почти половина поступивших средств (131 млн грн в эквиваленте) пришла из-за границы в иностранной валюте (американские доллары, евро, фунты).

Напомним также, что накануне Министерство цифровой трансформации вместе с блокчейн-компанией Everstake и криптобиржей FTX запустили официальный сайт, на котором можно перевести криптовалюту в поддержку Украины.