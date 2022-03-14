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Минцифры запустило сайт для сбора криптовалюты в поддержку Украины
Министерство цифровой трансформации вместе с блокчейн-компанией Everstake и криптобиржей FTX запустили официальный сайт Aid For Ukraine, на котором можно перевести криптовалюту на поддержку Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"На сайте опубликованы все официальные криптокошельки министерства. Донатить криптоактивами могут пользователи со всего мира", — пояснили в Минцифры.
Большую часть собранных денег направят на поддержку Вооруженных сил Украины. При этом часть криптовалюты распределят на другие нужды страны. В частности, деньги пойдут на информационное противодействие российской пропаганде и мировую коммуникационную кампанию о правдивых событиях в Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Часть криптовалюты направят на киберзащиту и восстановление цифровой инфраструктуры. Минцифры отмечает, что защита реестров также получит финансирование от этого фонда. Кроме того, выделят деньги на приобретение технического специального оборудования.
Тем временем украинцы и иностранцы продолжают перечислять деньги на спецсчет, открытый Национальным банком Украины для поддержки Вооруженных Сил Украины.
Деньги на специальный счет поступали, в том числе, из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции и Канады.
Перевести средства при помощи карты можно по ссылке или через банковский счет по реквизитам.