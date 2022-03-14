Минцифры запустило сайт для сбора криптовалюты в поддержку Украины

Министерство цифровой трансформации вместе с блокчейн-компанией Everstake и криптобиржей FTX запустили официальный сайт Aid For Ukraine, на котором можно перевести криптовалюту на поддержку Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На сайте опубликованы все официальные криптокошельки министерства. Донатить криптоактивами могут пользователи со всего мира", — пояснили в Минцифры.

Большую часть собранных денег направят на поддержку Вооруженных сил Украины. При этом часть криптовалюты распределят на другие нужды страны. В частности, деньги пойдут на информационное противодействие российской пропаганде и мировую коммуникационную кампанию о правдивых событиях в Украине.

Часть криптовалюты направят на киберзащиту и восстановление цифровой инфраструктуры. Минцифры отмечает, что защита реестров также получит финансирование от этого фонда. Кроме того, выделят деньги на приобретение технического специального оборудования.

Тем временем украинцы и иностранцы продолжают перечислять деньги на спецсчет, открытый Национальным банком Украины для поддержки Вооруженных Сил Украины.

Деньги на специальный счет поступали, в том числе, из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции и Канады.

Перевести средства при помощи карты можно по ссылке или через банковский счет по реквизитам.