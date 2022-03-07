На счет Нацбанка для поддержки ВСУ поступило более 10,2 млрд грн

Украинцы и иностранцы перечислили на спецсчет, открытый Национальным банком Украины для поддержки Вооруженных Сил Украины, более 10,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Деньги на специальный счет поступали, в том числе, из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции и Канады.

Согласно сообщению регулятора, остаток на спецсчете составил 2,9 млрд грн.

Кроме того, на счет Министерства социальной политики, который НБУ открыл для гуманитарных целей, в целом перечислено более 63,2 млн грн.

НБУ перевел на потребности Нацгвардии 950 млн грн, в Нацполицию – 1,65 млрд грн, на потребности Министерства обороны – 4,286 млрд грн, на нужды Госпогранслужбы – 420 млн грн.

Как сообщалось, Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет UA843000010000000047330992708 для сбора средств на нужды армии в связи с вооруженной агрессией РФ.

Нацбанк уточняет, что это мультивалютный счет, созданный как для перевода средств от международных партнеров и доноров в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан в нацвалюте.

Перевести средства при помощи карты можно по ссылке или через банковский счет по реквизитам.