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Банки
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На счет Нацбанка для поддержки ВСУ поступило более 10,2 млрд грн

На счет Нацбанка для поддержки ВСУ поступило более 10,2 млрд грн
На счет Нацбанка для поддержки ВСУ поступило более 10,2 млрд грн

Украинцы и иностранцы перечислили на спецсчет, открытый Национальным банком Украины для поддержки Вооруженных Сил Украины, более 10,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Деньги на специальный счет поступали, в том числе, из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции и Канады.

Согласно сообщению регулятора, остаток на спецсчете составил 2,9 млрд грн.

Кроме того, на счет Министерства социальной политики, который НБУ открыл для гуманитарных целей, в целом перечислено более 63,2 млн грн.

НБУ перевел на потребности Нацгвардии 950 млн грн, в Нацполицию – 1,65 млрд грн, на потребности Министерства обороны – 4,286 млрд грн, на нужды Госпогранслужбы – 420 млн грн.

Как сообщалось, Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет UA843000010000000047330992708 для сбора средств на нужды армии в связи с вооруженной агрессией РФ.

Нацбанк уточняет, что это мультивалютный счет, созданный как для перевода средств от международных партнеров и доноров в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан в нацвалюте.

Перевести средства при помощи карты можно по ссылке или через банковский счет по реквизитам.

Автор:
Светлана Манько