На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло понад 10,2 млрд грн

Українці та іноземці перерахували на спецрахунок, відкритий Національним банком України для підтримки Збройних Сил України понад 10,2 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Гроші на спеціальний рахунок надходили, зокрема, із США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

Згідно з повідомленням регулятора, залишок на спецрахунку становив 2,9 млрд грн.

Крім того, на рахунок Міністерства соціальної політики, яке НБУ відкрив для гуманітарних цілей, загалом перераховано понад 63,2 млн грн.

НБУ переказав на потреби Нацгвардії 950 млн грн, у Нацполіцію – 1,65 млрд грн, на потреби Міністерства оборони – 4,286 млрд грн, на потреби Держприкордонслужби – 420 млн грн.

Як повідомлялося, Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA843000010000000047330992708 для збору коштів на потреби армії у зв'язку із збройною агресією РФ.

Нацбанк уточнює, що це мультивалютний рахунок, створений як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням або через банківський рахунок за реквізитами.