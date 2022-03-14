Мінцифри запустило сайт для збору криптовалюти на підтримку України

Міністерство цифрової трансформації разом із блокчейн-компанією Everstake та криптобіржею FTX запустили офіційний сайт Aid For Ukraine, на якому можна перевести криптовалюту на підтримку України.

Про це повідомляє пресс-служба відомства.

"На сайті опубліковані всі офіційні криптогаманці міністерства. Донатити криптоактивами можуть користувачі з усього світу", - пояснили в Мінцифри.

Більшість зібраних грошей направлять на підтримку Збройних сил України. При цьому частину криптовалюти розподілять на інші потреби країни. Зокрема, гроші підуть на інформаційну протидію російській пропаганді та світову комунікаційну кампанію щодо правдивих подій в Україні.

Частину криптовалюти спрямують на кіберзахист та відновлення цифрової інфраструктури. Мінцифри зазначає, що захист реєстрів також матиме фінансування від цього фонду. Крім того, виділять гроші на придбання спеціального технічного обладнання.

Тим часом, українці та іноземці продовжують перераховувати гроші на спецрахунок, відкритий Національним банком України для підтримки Збройних Сил України.

Гроші на спеціальний рахунок надходили, зокрема, із США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням або через банківський рахунок за реквізитами.