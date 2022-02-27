Бонусы в Приват24 можно перевести на нужды ВСУ: как это сделать

В онлайн-банкинге Приват24 можно перевести деньги с карты "Бонус+" на нужды Вооруженных сил Украины. Delo.ua рассказывает, как это сделать.

В мобильной версии Приват24 перевести деньги ВСУ достаточно просто. Если заходить в онлайн-банкинг через браузер, то нужно просто выбривать те же кнопки, что и в мобильном аналоге.

Сначала нужно отрыть раздел сервисы. Дальше — нужно выбрать строчку "Добро" и нажать на строчку "Помощь ВСУ". После этого нужно выбрать карту: "Бонус+" или любую другую карту с которой хотите перевести деньги для украинской армии.

После нужно ввести сумму перевода и подтвердить перевод нажатием соответствующей кнопки.

На карте "Бонус+" хранится кэшбек, которые клиент получал при оплате товаров и услуг картами ПриватБанка у партнеров банка.

Также ПриватБанк запустил простой способ перевода денег с карт любого банка мира на поддержку украинской армии, а НБУ упростил процедуру перевода денег на поддержку Вооруженных Сил Украины, на счета ВСУ и специальный счет.

Ранее Национальный банк Украины открыл специальный счет для сбора денег на поддержку Вооруженных Сил Украины (ВСУ) 25 февраля. Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708.