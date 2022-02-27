Бонуси в Приват24 можна перевести на потреби ЗСУ: як це зробити

В онлайн-банкінгу Приват24 можна переказати гроші з картки "Бонус+" на потреби Збройних Сил України. Delo.ua розповідає, як це зробити.

У мобільній версії Приват24 перевести гроші ЗСУ досить просто. Якщо заходити в онлайн-банкінг через браузер, потрібно просто вибирати ті ж кнопки, що і в мобільному аналогу.

Спочатку необхідно відкрити розділ "Послуги". Далі вибирать рядок "Добро" і натиснути на рядок "Допомога ЗСУ". Після цього потрібно обрати карту: "Бонус+" або будь-яку іншу карту, з якої хочете переказати гроші для української армії.

Після цього потрібно ввести суму переказу та підтвердити переказ натисканням відповідної кнопки.

На карті "Бонус+" зберігається кешбек, який клієнт отримував при оплаті товарів та послуг картками ПриватБанку у партнерів банку.

Також ПриватБанк запустив простий спосіб переказу грошей з карток будь-якого банку світу на підтримку української армії, а НБУ спростив процедуру переказу грошей на підтримку Збройних Сил України, на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок.

Раніше Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збирання грошей на підтримку Збройних Сил України (ЗСУ) 25 лютого. Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA84300001000000047330992708.