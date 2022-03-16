НБУ перерахував силовим структурам 11,8 млрд грн пожертвувань і просить ще

На спеціальному рахунку для допомоги українській армії, відкритому Національним банком України, на 16 березня залишилося близько 47 мільйонів гривень. Майже 11,8 мільярда гривень він уже перерахував на потреби силових структур, через що просить про подальшу підтримку.

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Як йдеться у повідомленні регулятора, на потреби Національної гвардії перераховано 950 млн гривень (26 лютого – 450 млн, 6 березня – 500 млн), на потреби поліції – 1650 млн гривень (28 лютого – 150 млн, 3 березня – 700 млн, 6 березня – 800 млн).

На потреби Міністерства оборони відправлено 8220,3 млн гривень (у тому числі 28 лютого 182,3 млн, 1 березня – 843 млн, 2 березня – 1999,3 млн, 4 березня – 920 млн, 5 березня – 341,2 млн, 7 березня – 1843 млн, 8 березня – 597,9 млн, 9 березня – 444,5 млн, 11 березня – 926,2 млн, 15 березня – 122,7 млн).

На потреби Державної прикордонної служби перераховано 980,2 млн гривень (у тому числі 3 березня 420 млн, 11 березня – 300 млн, 12 березня – 106,2 млн, 14 березня – 154 млн).

Майже 3,4 мільярда гривень в еквіваленті надійшло на цей рахунок з-за кордону в іноземній валюті (американські долари, євро, британські фунти, канадські долари, юані, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародного співтовариства (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Швеції, Фінляндії, Китаю, Франції, Канади, Австралії та багатьох інших країн світу).

У свою чергу залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив 1 березня для гуманітарних цілей, станом на 16 березня 2022 року становить 267 млн ​​грн. Поки що на профільні потреби з нього нічого не перераховувалося.

Зазначається, що майже половина коштів, що надійшли (131 млн грн в еквіваленті), прийшла з-за кордону в іноземній валюті (американські долари, євро, фунти).

Нагадаємо також, що напередодні Міністерство цифрової трансформації разом із блокчейн-компанією Everstake та криптобіржею FTX запустили офіційний сайт, на якому можна перевести криптовалюту на підтримку України.