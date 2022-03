НБУ открыл счет для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии

Национальный банк Украины открыл Министерству социальной политики текущий счет для зачисления благотворительной помощи из Украины и из-за границы для граждан Украины, которые больше всего страдают от войны. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Российская агрессия оставила тысячи украинцев без жилья, денег, одежды, еды и других элементарных вещей. Однако Украина и мир не покидают их наедине со своим горем – финансовая поддержка активно поступает как от граждан нашего государства, так и из-за границы", - отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Чтобы упорядочить поступление средств от доноров на гуманитарную помощь, НБУ и открыл указанный счет, аккумулировавший благотворительные взносы на социальные нужды в военное время.

Полученные на этот счет средства будут направляться Министерством соцполитики на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место жительства, обеспечение их одеждой и обувью, лекарствами и товарами первой необходимости, предоставление единовременной денежной помощи и удовлетворение других первоочередных потребностей.

Счет является мультивалютным, перевести средства на него можно из-за границы в долларах США, евро и британских фунтах. Украинские же граждане и бизнес могут перечислять деньги в национальной валюте.

Номер счета - UA823000010000032302338301027, получатель - Минсоцполитики. Для зачисления средств в иностранных валютах реквизиты следующие (при необходимости Нацбанк их обновит):

Евро:

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX

IBAN DE05504000005040040066

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany



Американские доллары:

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027



Британские фунты:

BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine

SORT CODE: 60-92-42

ACCOUNT NUMBER: 0080033041

GB52CHAS60924280033041

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK



Напомним, что ранее НБУ открыл счет для помощи украинским Вооруженным силам. Его номер UA843000010000000047330992708. На него же зачисляются средства, отправляемые в американских, канадских и австралийских долларах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, юанях и иенах.

Кроме того, украинский центробанк открыл в Польше счет в злотых, куда также можно перечислять деньги на нужды украинской армии.