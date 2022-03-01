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НБУ открыл счет для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии
Национальный банк Украины открыл Министерству социальной политики текущий счет для зачисления благотворительной помощи из Украины и из-за границы для граждан Украины, которые больше всего страдают от войны. Об этом говорится в сообщении регулятора.
"Российская агрессия оставила тысячи украинцев без жилья, денег, одежды, еды и других элементарных вещей. Однако Украина и мир не покидают их наедине со своим горем – финансовая поддержка активно поступает как от граждан нашего государства, так и из-за границы", - отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.
Чтобы упорядочить поступление средств от доноров на гуманитарную помощь, НБУ и открыл указанный счет, аккумулировавший благотворительные взносы на социальные нужды в военное время.
Полученные на этот счет средства будут направляться Министерством соцполитики на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место жительства, обеспечение их одеждой и обувью, лекарствами и товарами первой необходимости, предоставление единовременной денежной помощи и удовлетворение других первоочередных потребностей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Счет является мультивалютным, перевести средства на него можно из-за границы в долларах США, евро и британских фунтах. Украинские же граждане и бизнес могут перечислять деньги в национальной валюте.
Номер счета - UA823000010000032302338301027, получатель - Минсоцполитики. Для зачисления средств в иностранных валютах реквизиты следующие (при необходимости Нацбанк их обновит):
Евро:
BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX
IBAN DE05504000005040040066
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany
Американские доллары:
BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 400807238
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York
BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33
ABA 0210 0002 1
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
Британские фунты:
BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine
SORT CODE: 60-92-42
ACCOUNT NUMBER: 0080033041
GB52CHAS60924280033041
REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London
BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK
Напомним, что ранее НБУ открыл счет для помощи украинским Вооруженным силам. Его номер UA843000010000000047330992708. На него же зачисляются средства, отправляемые в американских, канадских и австралийских долларах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, юанях и иенах.
Кроме того, украинский центробанк открыл в Польше счет в злотых, куда также можно перечислять деньги на нужды украинской армии.