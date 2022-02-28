НБУ открыл счет для помощи украинской армии в польских злотых

Национальный банк Украины открыл специальный счет в польских злотых для сбора средств на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении украинского регулятора.

"При дружеской поддержке польской системы мгновенных платежей Blik и BGK для Национального банка Украины открыт счет в польских злотых для переводов в поддержку украинской армии", — сказано в нем.

Отмечается, что уже появилась возможность получать помощь на этот счет из любой страны мира, а через несколько дней появится возможность осуществлять быстрые переводы на этот счет в системе Blik.

"Мы очень благодарны коллегам! Мы также благодарим друзьям из Польши за готовность помогать, о чем свидетельствует значительное количество обращений, которые мы получили за эти дни. Украина – сильная страна с огромной поддержкой по всему миру! Мы благодарны за каждый перевод, за каждое письмо и за каждую протянутую руку помощи! Вместе мы победим!" – подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Реквизиты для зачисления средств в польских злотых:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: PL91113000070080239435200002

BENEFICIARY BANK NAME: Bank Gospodarstwa Krajowego

BENEFICIARY BANK BIC: GOSKPLPW

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Polska (temporary address: Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska)

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Напомним, что ранее НБУ открыл счет для помощи украинским Вооруженным силам. Его номер UA843000010000000047330992708. На него же зачисляются средства, отправляемые в американских, канадских м австралийских долларах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, юанях и иенах.