НБУ відкрив рахунок для допомоги українській армії у польських злотих

Національний банк України відкрив спеціальний рахунок у польських злотих для збирання коштів на потреби Збройних сил України. Про це йдеться у повідомленні українського регулятора.

"За дружньої підтримки польської системи миттєвих платежів Blik та BGK для Національного банку України відкрито рахунок у польських злотих для переказів на підтримку української армії", — сказано в ньому.

Зазначається, що вже з'явилася можливість отримувати допомогу з будь-якої країни світу, а через кілька днів з'явиться можливість здійснювати швидкі перекази на цей рахунок в системі Blik.

"Ми дуже вдячні колегам! Ми також дякуємо друзям з Польщі за готовність допомагати, про що свідчить значна кількість звернень, яку ми отримали за ці дні. Україна – сильна країна з величезною підтримкою в усьому світі! Ми вдячні за кожен переказ, за кожен лист і за кожну протягнуту руку допомоги! Разом ми переможемо!" — наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

Реквізити для зарахування коштів у польських злотих:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: PL91113000070080239435200002

BENEFICIARY BANK NAME: Bank Gospodarstwa Krajowego

BENEFICIARY BANK BIC: GOSKPLPW

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Polska (temporary address: Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska)

PURPOSE OF PAYMENT: для crediting account 47330992708

Нагадаємо, що раніше НБУ відкрив рахунок для допомоги українським Збройним силам. Його номер UA843000010000000047330992708. На нього ж зараховуються кошти, що відправляються в американських, канадських та австралійських доларах, євро, британських фунтах, швейцарських франках, юанях та єнах.