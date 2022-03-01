Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Общество
Дата публикации

"Нужны дополнительные руки": Полиция зовет на работу волонтеров для приема звонков

"Нужны дополнительные руки": Полиция зовет на работу волонтеров для приема звонков
Фото: пресс-служба Нацполиции

Национальная полиция в связи с многократным ростом рабочей нагрузки призывает граждан, готовых принимать звонки от населения, помочь правоохранителям в качестве волонтеров. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Учитывая, что нагрузка на операторов, принимающих звонки граждан, увеличилась в разы, требуются дополнительные руки. Весь личный состав Нацполиции утром 24 февраля был поднят по боевой тревоге. С этого момента мы 24/7 несем службу", - пояснили в полиции.

Правоохранителям выражают благодарность гражданам, которые сообщают о подозрительных лицах и перемещении вражеской техники, поскольку это свидетельствует, "что мы как никогда объединены одной целью", которой выступает победа над врагом, пришедшим в Украину с войной.

"Мы стараемся оперативно принимать и отрабатывать все ваши сообщения, но нагрузка на операторов службы 102 выросла в разы, поэтому мы просим волонтеров согласиться помочь нам быть более оперативными и эффективными", - говорится в сообщении.

Фото 2 — "Нужны дополнительные руки": Полиция зовет на работу волонтеров для приема звонков
Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото 3 — "Нужны дополнительные руки": Полиция зовет на работу волонтеров для приема звонков
Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото 4 — "Нужны дополнительные руки": Полиция зовет на работу волонтеров для приема звонков
Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото 5 — "Нужны дополнительные руки": Полиция зовет на работу волонтеров для приема звонков
Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото 6 — "Нужны дополнительные руки": Полиция зовет на работу волонтеров для приема звонков
Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото 7 — "Нужны дополнительные руки": Полиция зовет на работу волонтеров для приема звонков
Фото: пресс-служба Нацполиции

Тех, кто готовы содействовать в оперативном реагировании на преступления и происшествия, направлении нарядов полиции на место происшествий, призывают обращаться в Главные управления полиции в своих регионах.

Напомним также, что украинское Министерство внутренних дел призвало исключить Россию в связи с военным вторжением в Украину из Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

Автор:
Тимофей Беспятов