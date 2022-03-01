"Нужны дополнительные руки": Полиция зовет на работу волонтеров для приема звонков

Национальная полиция в связи с многократным ростом рабочей нагрузки призывает граждан, готовых принимать звонки от населения, помочь правоохранителям в качестве волонтеров. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Учитывая, что нагрузка на операторов, принимающих звонки граждан, увеличилась в разы, требуются дополнительные руки. Весь личный состав Нацполиции утром 24 февраля был поднят по боевой тревоге. С этого момента мы 24/7 несем службу", - пояснили в полиции.

Правоохранителям выражают благодарность гражданам, которые сообщают о подозрительных лицах и перемещении вражеской техники, поскольку это свидетельствует, "что мы как никогда объединены одной целью", которой выступает победа над врагом, пришедшим в Украину с войной.

"Мы стараемся оперативно принимать и отрабатывать все ваши сообщения, но нагрузка на операторов службы 102 выросла в разы, поэтому мы просим волонтеров согласиться помочь нам быть более оперативными и эффективными", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Нацполиции Фото: пресс-служба Нацполиции Фото: пресс-служба Нацполиции Фото: пресс-служба Нацполиции Фото: пресс-служба Нацполиции Фото: пресс-служба Нацполиции

Тех, кто готовы содействовать в оперативном реагировании на преступления и происшествия, направлении нарядов полиции на место происшествий, призывают обращаться в Главные управления полиции в своих регионах.

Напомним также, что украинское Министерство внутренних дел призвало исключить Россию в связи с военным вторжением в Украину из Международной организации уголовной полиции (Интерпол).