Украина призывает Интерпол исключить Россию из своего состава

Украина призывает Международную организацию уголовной полиции исключить Россию из своего состава. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Россия должна быть исключена из состава организации Интерпол за нарушение ее основных принципов и массовое злоупотребление инструментами и услугами для прикрытия своих преступлений и преследования политических врагов, в том числе в Украине. Мы призываем исполнительный совет немедленно принять такое решение!" - написал чиновник.

Отметим, что сейчас в Интерпол входят 195 стран. Единственной крупной страной-членом ООН, не входящей в организацию, является Северная Корея. Кроме того, туда не входят малые тихоокеанские государства Палау, Тувалу и Федеративные Штаты Микронезии.

Российское национальное бюро Интерпола в 1991 году стало правопреемником советского бюро, созданного после принятия СССР в организацию в сентябре 1990 года.

Как указывается на сайте Интерпола, российское бюро имеет 80 региональных подразделений по всей стране, каждое из которых предоставляет центральному бюро в Москве информацию, полученную в ходе местных расследований и операций.

Отметим также, что ранее в понедельник "Укрзализныця" призвала европейские и азиатские страны остановить железнодорожное сообщение с Россией из-за ее вооруженной агрессии против Украины.