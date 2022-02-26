Украинская киноакадемия призвала бойкотировать российское кино на всех уровнях

Украинская киноакадемия создала петицию, в которой призывает к к международному бойкоту российского кино. В заявлении говорится, что, несмотря на санкции против России, страна остается активной в культурной сфере.

"Несколько фильмов российского производства регулярно включаются в программы большинства мировых кинофестивалей, и на их продвижение тратятся значительные средства. Результатом этой деятельности является не только распространение пропагандистских сообщений и искаженных фактов. Это также повышает лояльность к русской культуре — культуре государства-агрессора, развязавшего неоправданную и неспровоцированную войну в Центральной Европе", — говорится в петиции.

Академия призвала фестивали не допускать российские фильмы в свои программы, продюсеров прекратить бизнес с РФ, а дистрибьюторов обратить внимание на то, что любые фильмы, выпущенные на территории России, теперь могут быть "незаконно распространены на законной территории Украины".

В письме содержится просьба к Совету Европы исключить Россию из финансирующей организации Eurimages, а также из Европейской конвенции о совместном кинематографическом производстве, а к Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров – лишить Московский международный кинофестиваль аккредитации.

Наконец, УКА просит Европейскую ассоциацию аудиовизуального производства и Европейскую федерацию производителей коммерческих фильмов прекратить сотрудничество с "аудиовизуальными производителями, поддерживающими агрессию против Украины".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", - отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.