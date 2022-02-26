Українська кіноакадемія закликала бойкотувати російське кіно на всіх рівнях

Українська кіноакадемія створила петицію, де закликає до міжнародного бойкоту російського кіно. У заяві йдеться, що, незважаючи на санкції проти Росії, країна залишається активною у культурній сфері.

"Кілька фільмів російського виробництва регулярно включаються до програм більшості світових кінофестивалів, і на їх просування витрачаються значні кошти. Результатом цієї діяльності є не лише поширення пропагандистських повідомлень та спотворених фактів. Це також підвищує лояльність до російської культури — культури держави-агресора, яка розв'язала невиправдану неспровоковану війну в Центральній Європі», — йдеться у петиції.

Академія закликала фестивалі не допускати російські фільми до своїх програм, продюсерів припинити бізнес із РФ, а дистриб'юторів звернути увагу на те, що будь-які фільми, випущені на території Росії, тепер можуть бути "незаконно поширені на законній території України".

У листі міститься прохання до Ради Європи виключити Росію з фінансової організації Eurimages, а також з Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво, а до Міжнародної федерації асоціацій кінопродюсерів – позбавити Московський міжнародний кінофестиваль акредитації.

Нарешті, УКА просить Європейську асоціацію аудіовізуального виробництва та Європейську федерацію виробників комерційних фільмів припинити співпрацю з "аудіовізуальними виробниками, які підтримують агресію проти України".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія завдала ударів по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки та оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", - наголосив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок військової операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - наголосив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.