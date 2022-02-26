Відновити права українського народу і піти у відставку, - Anonymous зламали держсайти РФ і оголосили свої вимоги до Путіна

Міжнародне хакерське угруповання Anonymous заявило, що "пора заткнути рота Володимира Путіна його ж брудними грошима" і тому вони проведуть операцію спеціально для російського президента-агресора. Сайти Кремля, Міноборони РФ, Роскомнагляду та деяких пропагандистських медіа впали.

Про це йдеться у відеозаяві хакерів, яку опублікував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Схоже, ви (Володимир Путін, президент-агресор) вирішили ігнорувати нас, тому ми вирішили провести операцію спеціально для вас. Свого роду, подарунок. Ви, напевно, пам'ятаєте, як у 2018 році наше угруповання зламало сайт Роскомнагляду? Містер Путін, ви пам'ятаєте, як програли Афганістану? Тепер угруповання Anonymous злило дані сайту Міноборони Росії. Ця база містила адреси електронної пошти та паролі, і тепер це все у відкритому доступі до Twitter.

Сьогодні ми поклали сайти Федеральної антимонопольної служби, Кремля, Russia Today та багато інших сайтів, пов'язаних із російським урядом. Це простий збіг, Володимире Путіну? Anonymous так не рахує. Ми плануємо розкрити те, що роками було приховано”, - йдеться у заяві Anonymous.

За їхніми словами, лише питання часу, коли буде виявлено "бруд", який Путін намагається приховати від суспільства, якому бреше. "Жоден скелет у шафі не залишається недоторканим", - заявляють хакери і висувають головну вимогу. - Зараз ми вимагаємо від вас відновити права українського народу та піти у відставку зі своєї посади ”.

Організація Anonymous оголосила заклик до всіх учасників.

“Настав час заткнути рота Володимира Путіна його ж брудними грошима. Шукайте та копайте, щоб не залишити каменю на камені, - йдеться у зверненні. - Володимире Путіну, ми дали вам достатньо часу, щоб прислухатися до наших претензій і надали безліч варіантів. Але ви вирішили розв'язати велику війну. Ми ніколи не пробачимо брехні, і ніколи не забудемо життя, яке було втрачено при вашому режимі. Вже занадто пізно".

Як стало відомо з низки джерел, свої заяви хакери справді підкріпили справою: 26 числа лягли сайти Кремля, Міноборони РФ, Роскомнагляду та інших відомств і пропагандистських ЗМІ. Також на деяких телеканалах зламаний сигнал, і замість звичайних програм люди бачать зображення українського прапора та чують українську музику.

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив фактичну війну Україні. Вже третю добу країна перебуває під обстрілом ракет та систем залпового вогню. Російська ракета потрапила у житлову висотку у Києві. Чернігів обстрілюють із “Градів”. Існують втрати серед мирного населення країни.