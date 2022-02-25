Хакерське угруповання Anonymous почало кібервійну проти РФ

Одне з найвідоміших угруповань хакерів у світі Anonymous заявило, що воно починає кібервійну проти РФ.

Про це йдеться на сторінці Twitter угруповання.

"Колектив Anonymous офіційно розпочав кібервійну проти Росії", — йдеться в записі.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.