Восстановить права украинского народа и уйти в отставку, - Anonymous обрушили госсайты РФ и объявили свои требования к Путину

Международная хакерская группировка Anonymous заявила, что “пора заткнуть рот Владимира Путина его же грязными деньгами” и поэтому они проведут операцию специально для российского президента-агрессора. Сайты Кремля, Минобороны РФ, Роскомнадзора и некоторых пропагандистских медиа упали.

Об этом говорится в видеозаявлении хакеров, которое опубликовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

“Похоже, вы (Владимир Путин, президент-агрессор) приняли решение игнорировать нас, поэтому мы решили провести операцию специально для вас. Своего рода, подарок. Вы, наверное, помните, как в 2018 году наша группировка взломала сайт Роскомнадзора? Мистер Путин, вы помните, как проиграли Афганистану? Теперь группировка Anonymous слила данные сайта Минобороны России. Эта база содержала адреса электронной почты и пароли, и теперь это все в открытом доступе в Twitter.

Сегодня мы положили сайты Федеральной антимонопольной службы, Кремля, Russia Today и многие другие сайты, связанные с российским правительством. Это простое совпадение, Владимир Путин? Anonymous так не считает. Мы планируем раскрыть то, что годами было скрыто”, - говорится в заявлении Anonymous.

По их словам, лишь вопрос времени, когда будет обнаружена “грязь”, которую Путин пытается скрыть от общества, которому лжет. “Ни один скелет в шкафу не остается нетронутым”, - заявляют хакеры и выдвигают главное требование. - Сейчас мы требуем от вас восстановить права украинского народа и уйти в отставку со своего поста”.

Организация Anonymous объявила призыв ко всем участникам.

“Пора заткнуть рот Владимира Путина его же грязными деньгами. Ищите и копайте, чтобы не оставить камня на камне, - говорится в обращении. - Владимир Путин, мы дали вам достаточно времени, чтобы прислушаться к нашим претензиям и предоставили множество вариантов. Но вы решили развязать гораздо большую войну. Мы никогда не простим лжи, и никогда не забудем жизни, которые были потеряны при вашем режиме. Уже слишком поздно”.

Как стало известно из ряда источников, свои заявления хакеры действительно подкрепили делом: 26 числа легли сайты Кремля, Минобороны РФ, Роскомнадзора и ряда других ведомств и пропагандистских СМИ. Также на некоторых телеканалах взломан сигнал и вместо обычных программ люди видят изображения украинского флага и слышат украинскую музыку.

24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил фактическую войну Украине. Уже третьи сутки страна находится под обстрелом ракет и систем залпового огня. Российская ракета попала в жилую высотку в Киеве. Чернигов обстреливают из “Градов”. Есть потери среди мирного населения страны.