Україна закликає Інтерпол виключити Росію зі свого складу

Україна закликає Міжнародну організацію кримінальної поліції виключити Росію зі свого складу. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Росія має бути виключена зі складу організації Інтерпол за порушення її основних принципів та масове зловживання інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів та переслідування політичних ворогів, у тому числі в Україні. Ми закликаємо виконавчу раду негайно ухвалити таке рішення!" – написав чиновник.

Зазначимо, що зараз до Інтерполу входять 195 країн. Єдиною великою країною-членом ООН, яка не входить до організації, є Північна Корея. Крім того, туди не входять малі тихоокеанські держави Палау, Тувалу та Федеративні Штати Мікронезії.

Російське національне бюро Інтерполу в 1991 стало правонаступником радянського бюро, створеного після прийняття СРСР в організацію у вересні 1990 року.

Як вказується на сайті Інтерполу, російське бюро має 80 регіональних підрозділів по всій країні, кожен з яких надає центральному бюро в Москві інформацію, отриману під час місцевих розслідувань та операцій.

Зазначимо також, що раніше у понеділок "Укрзалізниця" закликала європейські та азіатські країни зупинити залізничне сполучення з Росією через її збройну агресію проти України.