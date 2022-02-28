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Транспорт
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"Укрзализныця" призвала европейские и азиатские страны остановить ж/д сообщение с Россией

"Укрзализныця" призвала европейские и азиатские страны остановить ж/д сообщение с Россией
Фото: Facebook/Российские железные дороги

Руководство АО “Укрзализныця” призывает все страны Европы и Азии прекратить любое взаимодействие железнодорожных администраций с Российской Федерацией. 

Как сообщает пресс-служба УЗ, соответствующее обращение разослано администрациям всех железных дорог, осуществляющих перевозки из РФ.

"Укрзализныця" призывает железнодорожные администрации всех стран, граничащих с РФ, прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной.

"Также призываем прекратить какое-либо взаимодействие систем и исключить РЖД ("Российские железные дороги" – Delo.ua) из всех международных организаций", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 26 февраля украинские войска взорвали все железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с РЖД. 

Это было сделано с тем, чтобы заблокировать РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ.

Напомним, из-за введения военного положения и комендантского часа "Укрзализныця" изменила расписание некоторых рейсов.

24 февраля в 5 часов утра в Украине началась война. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. 

Автор:
Дмитрий Нарожный