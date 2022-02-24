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Транспорт
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"Укрзализныця" запустила эвакуационные поезда из Донецкой и Луганской областей и Одессы

"Укрзализныця" запустила эвакуационные поезда из Донецкой и Луганской областей и Одессы

“Укрзализныця” запустила эвакуационные поезда из Донецкой и Луганской областей и  Одессы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Эвакуационные рейсы планируется выполнить из следующих регионов и вокзалов:

Луганская область: два эвакуационных поезда отправятся из Сватового, Рубежного и Лисичанска сегодня днем.

Донецкая область: два поезда будут отправляться из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.

Одесская область: один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.

Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются. Следите за обновлением на официальных страницах "Укрзализныци" и внимательно слушайте объявления на вокзалах ваших городов.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам.

Во многих городах были слышны взрывы. В Генштабе ВСУ заявили, что украинцы уже сбили пять боевых российских самолетов.

Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они применяют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.

Автор:
Степан Крьока