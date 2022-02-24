- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
"Укрзализныця" запустила эвакуационные поезда из Донецкой и Луганской областей и Одессы
“Укрзализныця” запустила эвакуационные поезда из Донецкой и Луганской областей и Одессы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Эвакуационные рейсы планируется выполнить из следующих регионов и вокзалов:
Луганская область: два эвакуационных поезда отправятся из Сватового, Рубежного и Лисичанска сегодня днем.
Донецкая область: два поезда будут отправляться из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Одесская область: один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.
Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются. Следите за обновлением на официальных страницах "Укрзализныци" и внимательно слушайте объявления на вокзалах ваших городов.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам.
Во многих городах были слышны взрывы. В Генштабе ВСУ заявили, что украинцы уже сбили пять боевых российских самолетов.
Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они применяют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.
Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.