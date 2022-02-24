"Укрзалізниця" запустила евакуаційні потяги з Донецької та Луганської областей та з Одеси. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Евакуаційні рейси планується виконати з наступних регіонів та вокзалів:

Луганська область: два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватового, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень.

Донецька область: два потяги відправлятимуться з Краматорська, два – з Маріуполя, один – з Костянтинівки.

Одеська область: один евакуаційний рейс відправлять сьогодні з Одеси.

З міркувань безпеки точний час відправлення та призначення не розкриваються. Стежте за оновленням на офіційних сторінках "Укрзалізниці" та уважно слухайте оголошення на вокзалах ваших міст.

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