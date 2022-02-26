Все железнодорожные узлы с Россией уничтожены украинской армией - "Укрзализныця"

Россияне запросили восстановить связь с центральным штабом УЗ якобы в гуманитарных целях, но украинские диспетчера жестко отказали.

В "Укрзализныце" сообщили, что днем 26 февраля украинские войска взорвали все железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с РЖД. Об этом УП сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Это было сделано с тем, чтобы заблокировать РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ.

При этом россияне запросили восстановить связь с центральным штабом УЗ якобы в гуманитарных целях.

Однако на запрос РЖД в ответ от украинских диспетчеров получили: "Русский поезд, иди на х*й!".

Напомним, что "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда сообщением Львов – Госграница (Медика) – Львов. Они будут курсировать каждый день до отмены.