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Все железнодорожные узлы с Россией уничтожены украинской армией - "Укрзализныця"

Все железнодорожные узлы с Россией уничтожены украинской армией - "Укрзализныця"
Фото: 24 Канал

Россияне запросили восстановить связь с центральным штабом УЗ якобы в гуманитарных целях, но украинские диспетчера жестко отказали. 

В "Укрзализныце" сообщили, что днем 26 февраля украинские войска взорвали все железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с РЖД. Об этом УП сообщили в пресс-службе "Укрзализныци". 

Это было сделано с тем, чтобы заблокировать РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ.

При этом россияне запросили восстановить связь с центральным штабом УЗ якобы в гуманитарных целях. 

Однако на запрос РЖД в ответ от украинских диспетчеров получили: "Русский поезд, иди на х*й!".

Напомним, что "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда сообщением Львов – Госграница (Медика) – Львов. Они будут курсировать каждый день до отмены.