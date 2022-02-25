"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда из Львова до границы с Польшей

"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда сообщением Львов – Госграница (Медика) – Львов. Они будут курсировать каждый день, до отмены.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Учитывая существенный рост пассажиропотока в сообщении Львова и Государственной границы Украины с Республикой Польша, "Укрзализныця" организует дополнительные поезда по маршруту Львов – Госграница (Медика, Польша) – Львов. Для обеспечения перевозок пассажиров в этом сообщении железнодорожники используют пригородный подвижной состав", - сообщили в компании.

Поезд № 7601 Львов – Госграница (Медика) будет отправлятся из Львова в 19:55. и прибыватьна конечную станцию ​​в 22:29;

поезд № 7602 Медика (Госграница) – Львов отправляется из ст. Медика в 01:11 и прибывает во Львов в 03:45;

поезд № 7603 Львов – Госграница (Медика) отправляется из Львова в 00:40. и прибывает на конечную станцию ​​в 03:14;

поезд № 7604 Медика (Госграница) – Львов отправляется со ст. Медика в 06:00 и прибывает во Львов в 08:34;

поезд № 7605 Львов – Госграница (Медика) отправляется из Львова в 05:27 и прибывает на конечную станцию ​​в 08:01;

поезд № 7606 Медика (Госграница) – Львов отправляется со ст. Медика в 10:41 и прибывает во Львов в 13:15.

"Указанные поезда отправляются и прибывают на главный вокзал Львова. Более подробную информацию об отправлении поездов можно получить в справочном бюро вокзала (тел.: (032)226-20-68; 226-15-95) примерно за час до времени отправления и по объявлениям через громкоговорящую связь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, около 80% пассажирских поездов "Укрзализныци" продолжают курсировать по стране.