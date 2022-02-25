"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди зі Львова до кордону з Польщею

"Укрзалізниця" призначає додаткові потяги сполученням Львів – Держкордон (Медика) – Львів. Вони курсуватимуть щодня до скасування.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З огляду на суттєве зростання пасажиропотоку у сполученні Львова та Державного кордону України з Республікою Польща, "Укрзалізниця" організує додаткові поїзди за маршрутом Львів – Держкордон (Медика, Польща) – Львів. Для забезпечення перевезень пасажирів у цьому сполученні залізничники використовують приміський рухомий склад", — повідомили у компанії.

Потяг № 7601 Львів – Держкордон (Медика) вирушить із Львова о 19:55 і прибувати на кінцеву станцію в 22:29;

поїзд № 7602 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 01:11 та прибуває до Львова о 03:45;

поїзд № 7603 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 00:40 і прибуває на кінцеву станцію в 03:14;

поїзд № 7604 Медика (Держкордон) – Львів відправляється зі ст. Медика о 06:00 та прибуває до Львова о 08:34;

поїзд № 7605 Львів - Держкордон (Медика) відправляється зі Львова о 05:27 і прибуває на кінцеву станцію о 08:01;

поїзд № 7606 Медика (Держкордон) – Львів відправляється зі ст. Медика о 10:41 та прибуває до Львова о 13:15.

"Вказані поїзди відправляються та прибувають на головний вокзал Львова. Більш детальну інформацію про відправлення поїздів можна отримати у довідковому бюро вокзалу (тел.: (032)226-20-68; 226-15-95) приблизно за годину до часу відправлення та по оголошенням через гучномовний зв'язок", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, близько 80% пасажирських поїздів "Укрзалізниці" продовжують курсувати країною.