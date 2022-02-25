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Транспорт
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В "Укрзализныце" рассказали о курсировании пассажирских поездов по Украине

В "Укрзализныце" рассказали о курсировании пассажирских поездов по Украине
В "Укрзализныце" рассказали о курсировании пассажирских поездов по Украине

Около 80% пассажирских поездов "Укрзализныци" продолжают курсировать по стране.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"К сожалению, обеспечить соблюдение графика пока невозможно, поэтому поезда продолжают двигаться с задержками из-за оперативных изменений маршрутов, снижения скорости вблизи станций с бомбоубежищами и ожидания безопасного "окна" для проезда", — рассказали в "Укрзализныце".

Отмечается, что железнодорожники делают все, чтобы дать людям возможность передвигаться по стране и покидать опасные зоны.

Кроме того, в компании подчеркнули, что эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова планируется после 13:00, после этого курсирование скоростных поездов будет временно ограничено.

Вывоз продолжится вагонами дальнего сообщения и региональными экспрессами.

"Продолжаем работать и верим в ВСУ", — подчеркнули в "Укрзализныце". 

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько