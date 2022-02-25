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Транспорт
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В "Укрзалізниці" розповіли про курсування пасажирських поїздів Україною

В "Укрзалізниці" розповіли про курсування пасажирських поїздів Україною
В "Укрзалізниці" розповіли про курсування пасажирських поїздів Україною

Близько 80% пасажирських поїздів "Укрзалізниці" продовжують курсувати країною.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"На жаль, забезпечити дотримання графіка поки що неможливо, тому потяги продовжують рухатися із затримками через оперативні зміни маршрутів, зниження швидкості поблизу станцій з бомбосховищами та очікування безпечного "вікна" для проїзду", — розповіли в "Укрзалізниці".

Зазначається, що залізничники роблять все, щоб дати людям можливість пересуватися країною та залишати небезпечні зони.

Крім того, у компанії наголосили, що евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова планується після 13:00, після цього курсування швидкісних поїздів буде тимчасово обмежене.

Вивезення продовжиться вагонами далекого сполучення та регіональними експресами.

"Продовжуємо працювати і віримо у ЗСУ", — наголосили в "Укрзалізниці".

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.

Автор:
Світлана Манько