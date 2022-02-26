Минцифры создает добровольческую IT-армию

Министерство цифровой трансформации создает добровольческую IT-армию. Об этом в своем телеграм-канале написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"У нас очень много талантливых украинцев в цифровой сфере: разработчики, киберспециалисты, дизайнеры, копирайтеры, маркетологи, таргетологи и т.д. Создаем IT-армию", - написал он.

По его словам, все оперативные задачи для добровольцев будут выкладывать в его телеграм-канале.

24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил фактическую войну Украине. Уже третьи сутки страна находится под обстрелом ракет и систем залпового огня. Российская ракета попала в жилую высотку в Киеве. Чернигов обстреливают из “Градов”. Есть потери среди мирного населения страны.