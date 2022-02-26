Мінцифри створює добровольчу IT-армію

Міністерство цифрової трансформації створює добровольчу IT-армію. Про це у своєму телеграм-каналі написав Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У нас дуже багато талановитих українців у цифровій сфері: розробники, кіберфахівці, дизайнери, копірайтери, маркетологи, таргетологи тощо. Створюємо IT-армію", - написав він.

За його словами, всі оперативні завдання для добровольців викладатимуть у телеграм-каналі.

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив фактичну війну Україні. Вже третю добу країна перебуває під обстрілом ракет та систем залпового вогню. Російська ракета потрапила у житлову висотку у Києві. Чернігів обстрілюють із “Градів”. Існують втрати серед мирного населення країни.