Усі залізничні вузли з Росією знищені українською армією - "Укрзалізниця"

Росіяни запросили відновити зв'язок із центральним штабом УЗ нібито з гуманітарною метою, але українські диспетчери жорстко відмовили.

В "Укрзалізниці" повідомили, що вдень 26 лютого українські війська підірвали всі залізничні вузли, які пов'язують українську залізницю з РЗ. Про це УП повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Це було зроблено для того, щоб заблокувати РЗ можливість доставки техніки та особового складу армії РФ.

При цьому росіяни запросили відновити зв'язок із центральним штабом УЗ нібито з гуманітарною метою.

Проте на запит РЖД у відповідь від українських диспетчерів отримали: "Російський поїзд, йди на х*й!".

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначає додаткові потяги сполученням Львів – Держкордон (Медика) – Львів. Вони курсуватимуть щодня до скасування.