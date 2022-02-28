"Укрзализныця" изменила график движения ряда поездов

Из-за введения военного положения и комендантского часа "Укрзализныця" изменила расписание некоторых рейсов.

Как сообщает пресс-служба УЗ, график может изменяться в зависимости от оперативной ситуации. Кроме этого, "Укрзализныця" будет добавлять эвакуационные рейсы по мере необходимости.

Так, на 28 февраля запланированы следующие рейсы из Киева:

– №016 Рахов – Харьков 01:56;

– №022 Трускавец – Харьков 02:50;

– №002 Константиновка – Ивано-Франковск 04:02;

– №260 Ворохта – Киев 04:21;

– №114, №142 Львов – Лиман 06:23;

– №715 Киев-Пассажирский – Львов 06:50;

– №722 Киев-Пассажирский – Харьков-Пассажирский 09:00 (станция Дарница 09:22);

– №738 Киев-Пассажирский – Запорожье 11:50;

– №045 Ужгород – Краматорск 12:06;

– №114, №142 Лиман – Львов 13:34;

– №749 Киев-Пассажирский – Ивано-Франковск 14:07;

– №769 Киев-Пассажирский – Каменец-Подольский 14:25;

– №055 Киев-Пассажирский – Рахов 15:02;

– №013 Киев-Пассажирский – Солотвино 17:12;

– №740 Киев-Пассажирский – Кривой РОГ 17:22;

– №790 Киев-Пассажирский – Кропивницкий 17:42;

– №792 Киев-Пассажирский – Кременчуг 17:42;

– №726 Киев-Пассажирский — Харьков-Пассажирский 18:03;

– №081 Киев-Пассажирский – Ужгород 18:30;

– №067 Киев-Пассажирский – Варшава 18:48;

Дополнительно назначен №715 Киев-Пассажирский – Львов 20:00.

Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, Волынь и Буковину с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.

Расписание поездов по станции Харьков в сутки 28 февраля будет выглядеть следующим образом:

– №114, 142 Лиман – Львов 04:11;

– №138 Хмельницкий — Лиман 08:20;

– №046 Краматорск – Ужгород 12:36;

– №723 Харьков-Пассажирский – Киев-Пассажирский 15:00;

– №114, 142 Львов – Лиман 14:39;

– №015 Харьков-Пассажирский – Рахов 15:09;

– №077 Харьков-Пассажирский - Мариуполь 16:23;

– №795 Харьков-Пассажирский – Днепр 19:27;

– №021 Харьков-Пассажирский — Трускавец 20:15;

– №138 Лиман – Хмельницкий 21:26;

– №007 Харьков-Пассажирский – Одесса 21:43;

– №045 Ужгород – Краматорск 22:40.

В то же время для улучшения обслуживания пассажиров, следующих к государственной границе Украины со странами ЕС, вместо электропоездов №7603/7604 и №7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов, которые отправлялись из Львова соответственно в 00:40 и 05:27, назначены электропоезда сообщением Львов – Чоп – Львов.

28 февраля поезд № 7617/7618 в 00:40 будет отправляться из Львова в Чоп и обратно, а поезд № 7619/7620 будет отправляться в 05:27 из Львова в Чоп и обратно.

В УЗ напомнили, что на железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.

Дополнительный рейс в Польшу сообщением Львов – Грубешев – Замок отправится в 08:00 с возможностью удобного трансфера в Варшаву и другие города. Также в 13:30 запланирован рейс Львов – Хелм, идет работа над назначением удобных соединений из Ковеля в Хелм (Польша), из Ивано-Франковска и Черновцов – в Вадул-Сирет (Румыния) и дополнительные поезда из Чопа в Захон (Венгрия).

При этом Польша и Германия гарантируют бесплатный проезд украинских беженцев рейсами железных дорог.

"Укрзализныця" обращает внимание пассажиров, что посадка на эвакуационные рейсы приоритетна для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивающих эвакуацию пассажиров с линии огня, производится на общих условиях проезда.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда сообщением Львов – Госграница (Медика) – Львов.

Напомним, 25 февраля "Укрзализныця" из-за российского вторжения внесла изменения в движение пассажирских поездов.