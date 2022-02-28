"Укрзалізниця" змінила графік руху низки поїздів

Через запровадження воєнного стану та комендантську годину, "Укрзалізниця" змінила розклад деяких рейсів.

Як повідомляє прес-служба УЗ, графік може змінюватись залежно від оперативної ситуації. Крім цього, "Укрзалізниця" додаватиме евакуаційні рейси за необхідності.

Так, на 28 лютого заплановано наступні рейси з Києва:

– №016 Рахів – Харків 01:56;

– №022 Трускавець – Харків 02:50;

– №002 Костянтинівка – Івано-Франківськ 04:02;

- №260 Ворохта - Київ 04:21;

– №114, №142 Львів – Лиман 06:23;

- №715 Київ-Пасажирський - Львів 06:50;

– №722 Київ-Пасажирський – Харків-Пасажирський 09:00 (станція Дарниця 09:22);

- №738 Київ-Пасажирський - Запоріжжя 11:50;

– №045 Ужгород – Краматорськ 12:06;

– №114, №142 Лиман – Львів 13:34;

- №749 Київ-Пасажирський - Івано-Франківськ 14:07;

– №769 Київ-Пасажирський – Кам'янець-Подільський 14:25;

– №055 Київ-Пасажирський – Рахів 15:02;

– №013 Київ-Пасажирський – Солотвине 17:12;

– №740 Київ-Пасажирський – Кривий Ріг 17:22;

– №790 Київ-Пасажирський – Кропивницький 17:42;

– №792 Київ-Пасажирський – Кременчук 17:42;

- №726 Київ-Пасажирський - Харків-Пасажирський 18:03;

- №081 Київ-Пасажирський - Ужгород 18:30;

- №067 Київ-Пасажирський - Варшава 18:48;

Додатково призначено №715 Київ-Пасажирський – Львів о 20:00.

Крім того, протягом дня в залежності від потоку пасажирів буде призначено додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.

Розклад поїздів по станції Харків на добу 28 лютого буде виглядати так:

- №114, 142 Лиман - Львів 04:11;

- №138 Хмельницький - Лиман 08:20;

– №046 Краматорськ – Ужгород 12:36;

- №723 Харків-Пасажирський - Київ-Пасажирський 15:00;

– №114, 142 Львів – Лиман 14:39;

– №015 Харків-Пасажирський – Рахів 15:09;

– №077 Харків-Пасажирський – Маріуполь 16:23;

- №795 Харків-Пасажирський - Дніпро 19:27;

- №021 Харків-Пасажирський - Трускавець 20:15;

– №138 Лиман – Хмельницький 21:26;

- №007 Харків-Пасажирський - Одеса 21:43;

– №045 Ужгород – Краматорськ 22:40.

Водночас для покращення обслуговування пасажирів, що прямують до Державного кордону України з країнами ЄС, замість електропоїздів №7603/7604 та №7605/7606 сполученням Львів – Перемишль – Львів, які відправлялися зі Львова відповідно о 00:40 та 05:27, призначені електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів.

28 лютого поїзд № 7617/7618 о 00:40 відправлятиметься зі Львова до Чопа та назад, а поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 05:27 зі Львова до Чопа та назад.

В УЗ нагадали, що на залізничному вокзалі у Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захона (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.

Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів – Грубешів – Замок вирушить о 08:00 з можливістю зручного трансферу до Варшави та інших міст. Також о 13:30 запланований рейс Львів – Хелм, йде робота над призначенням зручних з'єднань з Ковеля до Хелма (Польща), з Івано-Франківська та Чернівців – до Вадул-Сірету (Румунія) та додаткові поїзди з Чопа до Захон (Угорщина).

При цьому Польща та Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами залізниць.

"Укрзалізниця" звертає увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси є пріоритетною для пасажирів з придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами у напрямах, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, провадиться на загальних умовах проїзду.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначає додаткові потяги сполученням Львів – Держкордон (Медика) – Львів.

Нагадаємо, 25 лютого "Укрзалізниця" через російське вторгнення внесла зміни в рух пасажирських поїздів.