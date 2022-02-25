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"Укрзализныця" из-за боевых действий изменила несколько ж/д маршрутов
"Укрзализныця" из-за российского вторжения внесла изменения в движение пассажирских поездов.
В частности, как сообщает пресс-служба ж/д предприятия, несколько поездов будут направляться в обход участка Харьков – Купянск: №45/46 Ужгород – Лисичанск, №132/131 Жмеринка – Лисичанск, №20/19 Киев – Попасная.
Поезд №44 Ивано-Франковск — Чернигов пока что следует к станции Киев.
На сегодняшний день также не курсирует "Слобожанский экспресс" №888/887 Попасная – Харьков и №885/886 Харьков – Ворожба.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Изменены также маршруты курсирования поездов №67 Киев – Варшава, №95 Киев – Рахов, №43 Киев – Ивано-Франковск, №235 Киев – Ужгород, №97 Киев – Ковель с движением безопасным участком Киев – Фастов – Житомир – Коростень.
Поезда №91 Киев – Львов и №15 Харьков – Рахов будут курсировать по маршруту через Киев – Фастов – Казатин – Шепетовка – Здолбунов.
То же самое в обратном направлении касается поездов №2 Ивано-Франковск – Константиновка, №18 Ужгород – Рахов и №706 Перемышль – Киев.
В УЗ отметили, что сейчас регулярные пассажирские рейсы не заходят в Херсон, Конотоп и пограничные города на востоке страны.
Для обеспечения безопасности пассажиров АО "Укрзализныця" ограничивает движение поезда №786/785 Киев — Шостка до станции Нежин с 25 февраля.
Кроме этого, "Укрзализныця" отменила следующие поезда:
№778/777 сообщением Киев – Шостка с 25 февраля в обоих направлениях;
№784/783 сообщением Киев – Шостка из Киева с 25 февраля, из Шостки — с 26 февраля;
№780/777 Киев – Сумы с 25 февраля в обоих направлениях.