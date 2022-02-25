- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
"Укрзалізниця" через бойові дії змінила кілька залізничних маршрутів
"Укрзалізниця" через російське вторгнення внесла зміни у русі пасажирських поїздів.
Зокрема, як повідомляє прес-служба ЖД-підприємства, кілька поїздів прямуватимуть в обхід ділянки Харків – Куп'янськ: №45/46 Ужгород – Лисичанськ, №132/131 Жмеринка – Лисичанськ, №20/19 Київ – Попасна.
Потяг №44 Івано-Франківськ — Чернігів поки що прямує до станції Київ.
На сьогоднішній день також не курсує "Слобожанський експрес" №888/887 Попасна – Харків та №885/886 Харків – Ворожба.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Змінено також маршрути курсування поїздів №67 Київ – Варшава, №95 Київ – Рахів, №43 Київ – Івано-Франківськ, №235 Київ – Ужгород, №97 Київ – Ковель з рухом безпечною ділянкою Київ – Фастів – Житомир – Коростень.
Поїзди №91 Київ – Львів та №15 Харків – Рахів курсуватимуть маршрутом через Київ – Фастів – Козятин – Шепетівка – Здолбунів.
Те саме у зворотному напрямку стосується поїздів №2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, №18 Ужгород – Рахів та №706 Перемишль – Київ.
В УЗ зазначили , що зараз регулярні пасажирські рейси не заходять до Херсона, Конотопу та прикордонних міст на сході країни.
Для забезпечення безпеки пасажирів АТ «Укрзалізниця» обмежує рух поїзда №786/785 Київ-Шостка до станції Ніжин із 25 лютого.
Окрім цього, "Укрзалізниця" скасувала наступні потяги:
№ 778/777 сполученням Київ – Шостка з 25 лютого в обох напрямках;
№ 784/783 сполученням Київ – Шостка з Києва з 25 лютого, із Шостки – з 26 лютого;
№780 / 777 Київ – Суми з 25 лютого в обох напрямках.