"Укрзалізниця" через бойові дії змінила кілька залізничних маршрутів

"Укрзалізниця" через російське вторгнення внесла зміни у русі пасажирських поїздів.

Зокрема, як повідомляє прес-служба ЖД-підприємства, кілька поїздів прямуватимуть в обхід ділянки Харків – Куп'янськ: №45/46 Ужгород – Лисичанськ, №132/131 Жмеринка – Лисичанськ, №20/19 Київ – Попасна.

Потяг №44 Івано-Франківськ — Чернігів поки що прямує до станції Київ.

На сьогоднішній день також не курсує "Слобожанський експрес" №888/887 Попасна – Харків та №885/886 Харків – Ворожба.

Змінено також маршрути курсування поїздів №67 Київ – Варшава, №95 Київ – Рахів, №43 Київ – Івано-Франківськ, №235 Київ – Ужгород, №97 Київ – Ковель з рухом безпечною ділянкою Київ – Фастів – Житомир – Коростень.

Поїзди №91 Київ – Львів та №15 Харків – Рахів курсуватимуть маршрутом через Київ – Фастів – Козятин – Шепетівка – Здолбунів.

Те саме у зворотному напрямку стосується поїздів №2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, №18 Ужгород – Рахів та №706 Перемишль – Київ.

В УЗ зазначили , що зараз регулярні пасажирські рейси не заходять до Херсона, Конотопу та прикордонних міст на сході країни.

Для забезпечення безпеки пасажирів АТ «Укрзалізниця» обмежує рух поїзда №786/785 Київ-Шостка до станції Ніжин із 25 лютого.

Окрім цього, "Укрзалізниця" скасувала наступні потяги:

№ 778/777 сполученням Київ – Шостка з 25 лютого в обох напрямках;

№ 784/783 сполученням Київ – Шостка з Києва з 25 лютого, із Шостки – з 26 лютого;

№780 / 777 Київ – Суми з 25 лютого в обох напрямках.