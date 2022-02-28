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"Укрзалізниця" закликала європейські та азіатські країни зупинити залізничне сполучення з Росією

"Укрзалізниця" закликала європейські та азіатські країни зупинити залізничне сполучення з Росією
Фото: Facebook/"Російські залізниці"

Керівництво АТ “Укрзалізниця” закликає всі країни Європи та Азії припинити будь-яку взаємодію залізничних адміністрацій із Російською Федерацією.

Як повідомляє прес-служба УЗ, відповідне звернення розіслане адміністраціям усіх залізниць, які здійснюють перевезення із РФ.

"Укрзалізниця" закликає залізничні адміністрації всіх країн, що межують з РФ, припинити вантажне та пасажирське залізничне сполучення з цією країною.

"Також закликаємо припинити будь-яку взаємодію систем і виключити РЗ ("Російські залізниці" – Delo.ua ) зі всіх міжнародних організацій", – йдеться у повідомленні .

Раніше повідомлялося, що 26 лютого українські війська підірвали всі залізничні вузли, які пов'язують українську залізницю з РЗ.

Це було зроблено для того, щоб заблокувати РЗ можливість доставки техніки та особового складу армії РФ.

Нагадаємо, через запровадження військового стану та комендантську годину "Укрзалізниця" змінила розклад деяких рейсів.

24 лютого о 5 годині ранку в Україні почалася війна. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Автор:
Дмитро Нарожний