"Потрібні додаткові руки": поліція кличе на роботу волонтерів для прийому дзвінків

Національна поліція у зв'язку з багаторазовим зростанням робочого навантаження закликає громадян, готових приймати дзвінки від населення, допомогти правоохоронцям в якості волонтерів. Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Зважаючи на те, що навантаження на операторів, які приймають дзвінки громадян, збільшилося в рази, потрібні додаткові руки. Весь особовий склад Нацполіції вранці 24 лютого був піднятий за бойовою тривогою. З того моменту ми 24/7 несемо службу", — пояснили в поліції.

Правоохоронці висловлюють подяку громадянам, які повідомляють про підозрілих осіб та переміщення ворожої техніки, оскільки це свідчить, що "ми як ніколи об'єднані однією метою", якою є перемога над ворогом, який прийшов в Україну з війною.

"Ми намагаємося оперативно приймати і відпрацьовувати всі ваші повідомлення, але навантаження на операторів служби 102 зросло в рази, тож ми просимо зголоситися волонтерів допомогти нам бути оперативнішими і ефективнішими", — йдеться у повідомленні.

Тих, хто готовий сприяти в оперативному реагуванні на злочини та події, направленні нарядів поліції на місце подій, закликають звертатися до Головних управлінь поліції у своїх регіонах.

Нагадаємо також, що українське Міністерство внутрішніх справ закликало виключити Росію у зв'язку з військовим вторгненням в Україну з Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол).