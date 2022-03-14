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НКЦБФР разрешила брать кредиты под залог ОВГЗ и упростила их покупку для нерезидентов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила юридическим и физическим лицам-нерезидентам в период действия военного положения открывать счета и заключать договоры по облигациям внутреннего государственного займа. Об этом говорится в решении регулятора №162 от 13 марта.
В частности, инвестиционным фирмам разрешено заключать с такими лицами договоры брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга и управления ценными бумагами для операций с государственными ценными бумагами, а депозитарным учреждениям — открывать для таких лиц счета в ценных бумагах.
Для физлиц-нерезидентов это производится на основании паспортных данных, а для юрлиц-нерезидентов на основании кода/номера из торгового, банковского или судебного реестра, регистрационного удостоверения местного органа власти иностранного государства о регистрации юрлица.
Кроме того, комиссия разрешила депозитарным учреждениям проводить в системе депозитарного учета операции, связанные с залогом в банках государственных ценных бумаг, изменением и прекращением такого залога, а также обращением взыскания на предмет залога. Таким образом, под залог ОВГЗ теперь можно брать кредиты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также НКЦБФР разрешила осуществление за счет активов институтов совместного инвестирования расходов, связанных с обслуживанием активов этих ИСИ, и проведение операций с ними.
Помимо этого, комиссия распространила норму о необходимости подать ей отчеты в течение пяти дней после завершения военного положения не только на участников рынков капитала, но и на их объединения.
Отметим, что еще 25 февраля, на следующий день после российского военного вторжения в Украину, Кабинет министров решил выпустить военные ОВГЗ. Всего правительство планирует занять до 400 млрд грн путем поэтапного выпуска облигаций номинальной стоимостью в 1 тысячу гривен со ставкой доходности 11% годовых.
Первый аукцион по продаже украинских военных облигаций (код выпуска UA4000225668) прошел 1 марта. На нем были размещены облигации под 11% на сумму 8,12 млрд грн. В ходе доразмещения военных ОВГЗ 8 марта госбюджет привлек еще 6,61 млрд грн. Срок обращения таких облигаций установлен до 1 марта 2023 года.