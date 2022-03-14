НКЦБФР разрешила брать кредиты под залог ОВГЗ и упростила их покупку для нерезидентов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила юридическим и физическим лицам-нерезидентам в период действия военного положения открывать счета и заключать договоры по облигациям внутреннего государственного займа. Об этом говорится в решении регулятора №162 от 13 марта.

В частности, инвестиционным фирмам разрешено заключать с такими лицами договоры брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга и управления ценными бумагами для операций с государственными ценными бумагами, а депозитарным учреждениям — открывать для таких лиц счета в ценных бумагах.

Для физлиц-нерезидентов это производится на основании паспортных данных, а для юрлиц-нерезидентов на основании кода/номера из торгового, банковского или судебного реестра, регистрационного удостоверения местного органа власти иностранного государства о регистрации юрлица.

Кроме того, комиссия разрешила депозитарным учреждениям проводить в системе депозитарного учета операции, связанные с залогом в банках государственных ценных бумаг, изменением и прекращением такого залога, а также обращением взыскания на предмет залога. Таким образом, под залог ОВГЗ теперь можно брать кредиты.

Также НКЦБФР разрешила осуществление за счет активов институтов совместного инвестирования расходов, связанных с обслуживанием активов этих ИСИ, и проведение операций с ними.

Помимо этого, комиссия распространила норму о необходимости подать ей отчеты в течение пяти дней после завершения военного положения не только на участников рынков капитала, но и на их объединения.

Отметим, что еще 25 февраля, на следующий день после российского военного вторжения в Украину, Кабинет министров решил выпустить военные ОВГЗ. Всего правительство планирует занять до 400 млрд грн путем поэтапного выпуска облигаций номинальной стоимостью в 1 тысячу гривен со ставкой доходности 11% годовых.

Первый аукцион по продаже украинских военных облигаций (код выпуска UA4000225668) прошел 1 марта. На нем были размещены облигации под 11% на сумму 8,12 млрд грн. В ходе доразмещения военных ОВГЗ 8 марта госбюджет привлек еще 6,61 млрд грн. Срок обращения таких облигаций установлен до 1 марта 2023 года.