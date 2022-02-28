Украина выпускает военные облигации. Первый аукцион состоится 1 марта

Первый аукцион по продаже военных облигаций Украины будет проведен 1 марта. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

"В условиях военной агрессии Российской Федерации Министерство финансов предлагает гражданам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ. Средства от облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения", — сказано в сообщении.

Основные условия военных ОВГЗ следующие:

• номинальная стоимость одной облигации – 1000 гривен;

• срок обращения – 1 год;

• ставка доходности будет определена на аукционе.

Первый аукцион будет проведен завтра, 1 марта 2022 года.

"Украинцы проявили мужество и сплоченность, вдохновившая весь мир! Страна показывает свою стойкость на многих фронтах, в том числе на финансовом. Каждый имеет возможность поддержать финансирование потребностей армии и бюджета страны, приобретя наши военные ОВГЗ. Обращайтесь к банкам – первичным дилерам, они помогут вам оказать поддержку государству в эти сложные времена", – сказал Сергей Марченко, министр финансов Украины.

Напомним, 25 февраля Кабинет министров Украины принял постановление "О выпуске облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) "Военные облигации". Кабмин планирует выпустить ОВГЗ в объеме до 400 млрд грн.