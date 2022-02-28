Україна випускає воєнні облігації. Перший аукціон відбудеться 1 березня

Перший аукціон із продажу військових облігацій України буде проведено 1 березня. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

"В умовах військової агресії Російської Федерації Міністерство фінансів пропонує громадянам, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП. Кошти від облігацій будуть використані для забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах військового стану", — сказано у повідомленні.

Основні умови військових ОВДП такі:

• номінальна вартість однієї облігації – 1000 гривень;

• термін звернення – 1 рік;

• ставку прибутковості буде визначено на аукціоні.

Перший аукціон відбудеться завтра, 1 березня 2022 року.

"Українці виявили мужність та згуртованість, що надихнула весь світ! Країна показує свою стійкість на багатьох фронтах, у тому числі фінансовому. Кожен має можливість підтримати фінансування потреб армії та бюджету країни, придбавши наші військові ОВДП. Звертайтеся до банків – первинних дилерів, вони допоможуть вам надати підтримку державі за цих складних часів", – сказав Сергій Марченко, міністр фінансів України.

Нагадаємо, 25 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) "Військові облігації". Кабмін планує випустити ОВДП в обсязі до 400 млрд грн.