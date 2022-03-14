НКЦПФР дозволила брати кредити під заставу ОВДП та спростила їх купівлю для нерезидентів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила юридичним та фізичним особам-нерезидентам у період дії військового стану відкривати рахунки та укладати договори щодо облігацій внутрішньої державної позики. Про це йдеться у рішенні регулятора №162 від 13 березня.

Зокрема, інвестиційним фірмам дозволено укладати з такими особами договори брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу та управління цінними паперами для операцій з державними цінними паперами, а депозитарним установам – відкривати для таких осіб рахунки у цінних паперах.

Для фізосіб-нерезидентів це провадиться на підставі паспортних даних, а для юрособ-нерезидентів — на підставі коду/номери з торгового, банківського або судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юрособи.

Крім того, комісія дозволила депозитарним установам проводити у системі депозитарного обліку операції, пов'язані із заставою у банках державних цінних паперів, зміною та припиненням такої застави, а також зверненням стягнення на предмет застави. Таким чином, під заставу ОВДП тепер можна брати кредити.

Також НКЦПФР дозволила здійснення за рахунок активів інститутів спільного інвестування видатків, пов'язаних з обслуговуванням активів цих ІСІ, та проведення операцій з ними.

Крім цього, комісія поширила норму про необхідність подати їй звіти протягом п'яти днів після завершення воєнного стану не лише на учасників ринків капіталу, а й на їхні об'єднання.

Зазначимо, що ще 25 лютого наступного дня після російського військового вторгнення в Україну Кабінет міністрів вирішив випустити військові ОВДП. Загалом уряд планує зайняти до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску облігацій номінальною вартістю 1 тисячу гривень зі ставкою прибутковості 11% річних.

Перший аукціон з продажу українських військових облігацій (код випуску UA4000225668) відбувся 1 березня. На ньому було розміщено облігації під 11% на суму 8,12 млрд грн. У ході дорозміщення військових ОВДП 8 березня держбюджет залучив ще 6,61 млрд грн. Термін обігу таких облігацій встановлено до 1 березня 2023 року.