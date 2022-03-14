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НКЦПФР дозволила брати кредити під заставу ОВДП та спростила їх купівлю для нерезидентів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила юридичним та фізичним особам-нерезидентам у період дії військового стану відкривати рахунки та укладати договори щодо облігацій внутрішньої державної позики. Про це йдеться у рішенні регулятора №162 від 13 березня.
Зокрема, інвестиційним фірмам дозволено укладати з такими особами договори брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу та управління цінними паперами для операцій з державними цінними паперами, а депозитарним установам – відкривати для таких осіб рахунки у цінних паперах.
Для фізосіб-нерезидентів це провадиться на підставі паспортних даних, а для юрособ-нерезидентів — на підставі коду/номери з торгового, банківського або судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юрособи.
Крім того, комісія дозволила депозитарним установам проводити у системі депозитарного обліку операції, пов'язані із заставою у банках державних цінних паперів, зміною та припиненням такої застави, а також зверненням стягнення на предмет застави. Таким чином, під заставу ОВДП тепер можна брати кредити.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також НКЦПФР дозволила здійснення за рахунок активів інститутів спільного інвестування видатків, пов'язаних з обслуговуванням активів цих ІСІ, та проведення операцій з ними.
Крім цього, комісія поширила норму про необхідність подати їй звіти протягом п'яти днів після завершення воєнного стану не лише на учасників ринків капіталу, а й на їхні об'єднання.
Зазначимо, що ще 25 лютого наступного дня після російського військового вторгнення в Україну Кабінет міністрів вирішив випустити військові ОВДП. Загалом уряд планує зайняти до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску облігацій номінальною вартістю 1 тисячу гривень зі ставкою прибутковості 11% річних.
Перший аукціон з продажу українських військових облігацій (код випуску UA4000225668) відбувся 1 березня. На ньому було розміщено облігації під 11% на суму 8,12 млрд грн. У ході дорозміщення військових ОВДП 8 березня держбюджет залучив ще 6,61 млрд грн. Термін обігу таких облігацій встановлено до 1 березня 2023 року.