ПриватБанк відкрив онлайн-продаж військових ОВДП

ПриватБанк відкрив можливість покупки військових облігацій внутрішньої державної позики в режимі онлайн на сайті "Приват24". Проте, як зазначається у повідомленні держбанку, таку можливість мають лише клієнти банку, які готові внести не менше 100 тисяч гривень.

Для придбання облігацій слід зайти саме на веб-сайт "Приват24" (у мобільній версії така опція відсутня) та в розділі "Послуги" відкрити меню "Цінні папери", обравши ОВДП.

Далі слід заповнити запропоновану форму та підписати за допомогою електронного підпису документи щодо відкриття рахунку у цінних паперах та купівлі паперів. Загалом процедура купівлі військових облігацій така сама, як і звичайних.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів вирішив випустити військові ОВДП ще 25 лютого, наступного дня після російського військового вторгнення в Україну.

Загалом уряд планує зайняти до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску облігацій номінальною вартістю 1 тисячу гривень зі ставкою дохідності 11% річних.

Перший аукціон з продажу українських військових облігацій (код випуску – UA4000225668) пройшов 1 березня. На ньому було розміщено такі облігації під 11% на суму 8,12 млрд грн. У ході дорозміщення військових ОВДП 8 березня держбюджет залучив ще 6,61 млрд грн. Термін обігу таких облігацій встановлено до 1 березня 2023 року.