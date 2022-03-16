Мінфін продав доларових військових ОВДП на першому аукціоні на $12 млн, від гривневих отримав ще 5 млрд грн

Міністерство фінансів за результатами розміщення облігацій внутрішньої державної позики 15 березня залучило до державного бюджету 5,404 мільярда гривень. Про це свідчать дані про підсумки аукціону на сайті відомства.

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Зокрема, від дорозміщення гривневих військових облігацій із погашенням 1 березня 2023 року та прибутковістю 11% було отримано 4,85 мільярда гривень.

Ще 205,7 мільйона гривень залучено від продажу ОВДП з погашенням 27 квітня 2022 року та встановленою прибутковістю 10% (код UA4000221436).

Крім того, під час первинного розміщення доларових військових облігацій залучено 11,9 мільйона доларів (348,3 мільйона гривень за офіційним курсом Національного банку України). Їх термін обігу становить 407 днів (дата погашення – 27 квітня 2023 року), дохідність – 3,7%.

Нагадаємо, що на аукціонах 1 та 8 березня вдалося продати невійськових ОВДП того ж випуску UA4000221436 на 20,7 мільйона та 125,8 мільйона гривень відповідно.

А ось від розміщення військових облігацій 1 та 8 березня держбюджет отримав відповідно 8,12 мільярда та 6,61 мільярда гривень. Таким чином, сумарно військові облігації принесли бюджету вже понад 19,9 мільярда гривень.

Кошти від військових облігацій будуть використані для забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійного забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Зазначимо також, що нещодавно Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спростила покупку українських ОВДП іноземцями, дозволивши в період дії військового стану відкривати рахунки в цінних паперах та укладати договори на підставі паспортних даних (для фізосіб) або реєстраційного номера у своїй країні (для юросіб).