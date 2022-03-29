Україна випустила нові військові ОВДП: на першому аукціоні їх продано на 3,3 млрд гривень

Міністерство фінансів в ході первинного розміщення військових облігацій внутрішньої державної позики 29 березня залучило до державного бюджету 3,33 мільярда гривень. Про це свідчать дані на сайті відомства.

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Зокрема, здійснено два нові випуски ОВДП з погашенням 2 листопада 2022 року (термін обігу 217 днів) та рівнем прибутковості 10% та з погашенням 21 червня 2023 року (термін обігу 448 днів) та прибутковістю 11%. Перших було продано на суму 675,3 мільйона гривень, а других – 2656,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, що раніше Мінфін пропонував на чотирьох щотижневих аукціонах поспіль військові ОВДП з погашенням 1 березня 2023 року та прибутковістю 11%. Загалом їх було розміщено на 24,46 мільярда гривень.

Крім того, на цих чотирьох аукціонах, проведених після оголошення військового стану, було залучено 1,51 мільярда гривень від дорозміщення облігацій, випущених раніше.

Ще 11,9 мільйона доларів Мінфін отримав від доларових військових ОВДП 15 березня. Таким чином, від військових облігацій держава отримала вже понад 28,1 мільярда гривень, а від розміщення всіх ОВДП з моменту початку війни — 29,65 мільярда.

Передбачено, що кошти від військових облігацій будуть використані для забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійного забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Джерело фото: ua.depositphotos.com